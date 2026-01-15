Como-Milan 1-2 | Rabiot ribalta il punteggio al Sinigaglia! | Serie A News
Nel match tra Como e Milan, Rabiot ha segnato al 55' con un efficace inserimento su assist di Leão, ribaltando il risultato a favore dei rossoneri. La partita, disputata al Sinigaglia, ha visto il centrocampista francese protagonista di un gol determinante nel contesto della sfida di Serie A. Questa rete ha contribuito a cambiare le sorti dell'incontro, evidenziando l'importanza delle azioni di squadra e delle inserimenti offensive.
Adrien Rabiot, al 55', porta avanti il Milan sul campo del Como: grande inserimento sull'assist di Rafael Leão! Il racconto del suo gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Como-Milan di Serie A: la partita del ‘Sinigaglia’ in diretta | LIVE News
Leggi anche: Como-Milan di Serie A 0-0: la partita del ‘Sinigaglia’ in diretta | LIVE News
Como-Milan: Match Preview; Como-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Como-Milan LIVE; Como-Milan, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.
Como-Milan 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A, gol di Kempf, Nkunku e Rabiot - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Como-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni - Gli uomini di Allegri scendono in campo al Sinigaglia per contendere ai lariani di Fabregas il recupero della 16ª giornata. tuttosport.com
Serie A: 9 partite Coppa Italia: 1 partite - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Como-Milan in un numero. Dopo mezz’ora Como 243 passaggi completati Milan 122 passaggi completati Più estremo del previsto. x.com
SERIE A | In campo c'è Como-Milan, ultimo recupero della 16ma giornata di campionato. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.