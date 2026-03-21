Milan ti ricordi Kerkez? Guarda il suo gol dopo l' errore clamoroso di Dunk

Durante la trentunesima giornata di Premier League, in una sfida tra Brighton e Liverpool, Kerkez, ex giocatore dell'AC Milan, ha segnato un gol sfruttando un errore difensivo di Lewis Dunk. Il suo tiro ha pareggiato momentaneamente il risultato, cambiando l’andamento della partita.

Nel confronto tra Brighton e Liverpool valido per la trentunesima giornata di Premier League l’ex AC Milan Kerkez approfitta di un grave errore difensivo di Lewis Dunk e firma il momentaneo pareggio.Alla fine però a esultare è il Brighton, trascinato dalla doppietta di Danny Welbeck che regala il successo per 2-1, lasciando i Reds a mani vuote. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, ti ricordi Kerkez? Guarda il suo gol dopo l'errore clamoroso di Dunk Articoli correlati Milan, ricordi Jovic? Quattro gol contro Calabria, il derby di Atene è suo!L'ex centravanti del Milan sfida Calabria nel derby tra Aek Atene e Panathinaikos: dopo la tripletta nel match d'andata, il serbo segna altri 4 gol... Errore clamoroso! La palla entra in rete, ma l'arbitro non dà il golIn quarta serie un gol su punizione non è stato convalidato dall’arbitro dopo che il pallone, rimbalzato sui tabelloni pubblicitari, è tornato in...