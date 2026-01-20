Milan ricordi Jovic? Quattro gol contro Calabria il derby di Atene è suo!

Jovic, ex attaccante del Milan, si distingue nel derby ateniese tra AEK Atene e Panathinaikos. Dopo aver segnato una tripletta nella gara d’andata, il calciatore serbo ha realizzato ulteriori quattro gol nel girone di ritorno, contribuendo in modo significativo alla storica partita. La sua prestazione rimarrà impressa come uno dei momenti più notevoli nel confronto tra le due squadre di Atene.

L’ex Milan segna quattro gol proprio contro un ex rossonero!.

