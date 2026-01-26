Errore clamoroso! La palla entra in rete ma l' arbitro non dà il gol
Durante una partita di quarta serie, un gol su punizione non è stato assegnato dall’arbitro nonostante il pallone, dopo aver rimbalzato sui tabelloni pubblicitari, fosse rientrato in campo e superato la linea. Questo episodio evidenzia come le decisioni arbitrali possano influenzare il risultato e la percezione delle partite, suscitando discussioni sulle regole e sulle tecnologie a disposizione per garantire correttezza e trasparenza.
In quarta serie un gol su punizione non è stato convalidato dall’arbitro dopo che il pallone, rimbalzato sui tabelloni pubblicitari, è tornato in campo ingannando il direttore di gara. L’episodio è avvenuto nel finale di Sebat Genclik-Fatsaspor, terminata 2-0 per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
