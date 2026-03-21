Il Milan ha vinto 3-2 contro il Torino in una partita giocata in casa. Pavlovic ha segnato un gol spettacolare, seguito da Rabiot e Fofana. La vittoria ha permesso al Milan di risalire al secondo posto in classifica, riducendo a cinque punti il distacco dall'Inter, in attesa del prossimo confronto tra i nerazzurri e la Fiorentina.

Il Milan batte il Torino per 3-2, si riprende il secondo posto rispondendo al Napoli e torna a cinque punti di distacco dall'Inter capolista, in attesa della sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina. Pavlovic sblocca il match e Simeone risponde nel primo tempo, poi Rabiot e Fofana siglano i gol decisivi per la squadra di Allegri, vana la rete granata con il rigore nel finale di Vlasic. Più vivace il Torino a inizio gara, quando dopo un quarto d'ora spaventa due volte Maignan, prima sulla deviazione sotto porta di Vlasic di poco larga, poi sul colpo di testa di Ismajli che il portiere francese respinge in angolo. Equilibrio in campo, si fa vedere il Milan al 36', con Rabiot che scarica un sinistro potente sul quale Paleari mette i pugni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, sconfitto il Toro in casa 3 a 2: eurogol di Pavlovic, poi Rabiot e Fofana

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