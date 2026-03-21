Nel match tra Milan e Torino, i rossoneri hanno vinto 3-2, con Rabiot, Fofana e un gol di Pavlovic che hanno fatto la differenza. Nonostante l’assenza di Leao, il Milan ha trovato energia in Rabiot, considerato un punto di riferimento, e in Fofana, che si è distinto inaspettatamente. Alla fine, i milanisti hanno cantato la Marsigliese sul campo.

È un Milan che, vista l’assenza di Leao, si aggrappa all’uomo di fiducia di Max (Rabiot) e all’inaspettato Fofana. Una vittoria tutta francese che vale il secondo posto. Da segnalare anche l’eurogol di Pavlovic. Per il Torino a segno Simeone e Vlasic su rigore. Milan-Torino, report del match. Il Torino gioca un primo tempo di qualità, ma è il Milan a trovare il vantaggio con Pavlovic, che al 37° si inventa un eurogol assoluto: stop e tiro di sinistro che bacia la traversa e si insacca in rete. Gioia effimera: i granata trovano il pareggio al 44° con Simeone, lesto ad approfittare della ribattuta di Maignan sul tiro di Vlasic, segnando il suo ottavo gol in campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Milan canta la Marsigliese e riacciuffa il secondo posto: è 3 a 2 al Torino. Decisivi Rabiot, Fofana e l’eurogol di Pavlovic

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