Milan Scaroni sul nuovo stadio | Costruiremo quello più bello d’Europa Sui prezzi dei biglietti …

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha annunciato che il club costruirà lo stadio più bello d’Europa, spiegando che il progetto include anche un centro commerciale e spazi per eventi. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e confronti con le autorità locali, che hanno approvato il progetto lo scorso mese. Scaroni ha anche detto che i prezzi dei biglietti saranno accessibili, per coinvolgere più tifosi, e ha promesso di comunicare presto dettagli sulle tariffe.
"San Siro è uno stadio iconico. Ma sono i club a dare l’iconicità con le vittorie, non è un pezzo di terra o un di cemento. Ora costruiremo lo stadio più bello d’Europa - ha detto Scaroni, le cui dichiarazioni sono state riprese da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -. La zona di San Siro quando c’è la partita è un inferno, quando non c’è è una landa desolata. Noi vogliamo rendere l’area verde e sempre visitabile". "Ci saranno ristoranti, luoghi di ritrovo, bar, attività sportive: una zona che farà onore alla città. Lo stadio rappresenta circa il 20% delle nostre entrate. Con un nuovo stadio, senza aumentare i prezzi dei biglietti ma solo con l’attività addizionale, contiamo di raddoppiarle", ha chiosato il Presidente del club di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Paolo Scaroni ha dichiarato che il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa, spiegando che il progetto punta a migliorare l’esperienza dei tifosi.
Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha condiviso aggiornamenti sul nuovo stadio rossonero durante un'intervista a 'Class CNBC'.
