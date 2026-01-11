Allegri a sorpresa su Inter Napoli | Dobbiamo pensare a noi stessi ed essere realisti

Allegri, commentando la sfida tra Inter e Napoli, ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sul proprio percorso e mantenere un atteggiamento realistico. Dopo la partita tra Fiorentina e Milan, l'allenatore ha espresso la necessità di focalizzarsi sui propri obiettivi, senza lasciarsi influenzare troppo dalle situazioni degli avversari. Un discorso che invita a mantenere equilibrio e attenzione nel prosieguo della stagione.

Inter News 24 Allegri nel post partita di Fiorentina Milan, ai microfoni di DAZN, ha risposto a una domanda su Inter Napoli di questa sera. Il Milan non è andato oltre al pareggio sul campo della Fiorentina, al gol del vantaggio di Comuzzo hanno risposto i rossoneri con Nkunku. Questa sera contro il Napoli, l’Inter di Chivu ha la chance di allungare in classifica, portandosi a +5 sul Diavolo. Proprio sul match di San Siro ha detto la sua mister Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN nel post partita: TRA INTER E NAPOLI? – «Non ci penso proprio, perché dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo cercare di tornare alla vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allegri a sorpresa, su Inter Napoli: «Dobbiamo pensare a noi stessi ed essere realisti» Leggi anche: Pioli si prepara per la trasferta di San Siro: «Dobbiamo pensare a noi stessi, l’Inter è forte ma possiamo fare bene» Leggi anche: PSV Napoli, Conte analizza: «La Champions League per noi deve essere una scuola e noi dobbiamo essere bravi a essere degli studenti. Su McTominay e De Bruyne» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Allegri non ha dubbi: Inter e Napoli nettamente più forti, c'è poco da scherzare; Pandev: “Inter-Napoli? Io scelgo Lautaro ma Conte non deve nascondersi”; Rete dell'ex Colombo e poi il portoghese quando la partita sembrava persa. Poi, il rigore sbagliato dagli uomini di De Rossi L'Inter allunga a più tre sui rossoneri e più quattro sul Napoli.; La conferenza stampa di Allegri LIVE. Allegri si gioca l’aggancio all’Inter con 6 cambi rispetto al Genoa: fuori Modric, Rabiot e Leao - Massimiliano Allegri ha deciso di effettuare 6 cambi in vista della Fiorentina rispetto alla gara contro il Genoa del suo Milan. ilnapolista.it

Inter-Napoli alla 20^ di A? Fa sorridere il milanista Allegri… - Ma a mangiare la fetta più grossa potrebbe essere il milanista Allegri. tuttomercatoweb.com

Inter-Napoli, Allegri in conferenza: "Abbiamo giocato dopo gli azzurri e..." - Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha commentato l'andamento del campionato soffermandosi sul big match che si giocherà al Meazza di Milano. msn.com

Stando a quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a centrocampo potrebbe arrivare la mossa a sorpresa Samuele Ricci è infatti pronto a partire dal primo minuto qualora Allegri decidesse di concedere un turno di riposo a Modric, r - facebook.com facebook

#Milan, Massimiliano #Allegri : “ #Modric non è una sorpresa tecnica, ma è la passione che ha nel lavoro che fa, e soprattutto l'umiltà con cui si presenta al campo. Mi fa ridere che quando sbaglia un passaggio si arrabbia con sé stesso e chiede scus x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.