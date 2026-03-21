Dopo la partita tra Milan e Torino a San Siro, l’allenatore del Milan ha commentato la prestazione del primo tempo, sottolineando numerosi errori della sua squadra. Ha parlato pochi minuti dopo il fischio finale, cercando di analizzare le principali criticità della squadra durante la prima metà dell’incontro. La sua voce si è immediatamente fatta sentire nel post-partita, evidenziando aspetti della gara appena conclusa.

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'Milan TV' l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole. Sul bel gruppo: "Alla squadra ho detto che stanno facendo cose importanti. Vincere oggi non era facile dopo la Lazio. Il Torino nel primo tempo ci ha pressato e noi abbiamo sbagliato molto. Serviva più velocità nei passaggi. Il gruppo è straordinario e si merita tutto. Nel secondo tempo l'atteggiamento e la voglia mi sono piaciuti, Athekame è diverso da Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Torino: “Il primo tempo abbiamo sbagliato molto. Athekame …”

Articoli correlati

Zielinski a Dazn: «Bello essere primi, ma manca ancora tanto. Ecco in cosa abbiamo sbagliato nel primo tempo…»di Redazione Inter News 24Zielinski, giocatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione di Inter-Lecce Zielinski, al termine...

Milan, senti Stramaccioni: “Il lavoro di Allegri su Bartesaghi e Athekame è straordinario”Lunedì sera lo stadio 'Dall'Ara' ha ospitato Bologna-Milan, posticipo della 23^ giornata di Serie A.

Contenuti e approfondimenti su Allegri dopo Milan Torino Il primo...

Temi più discussi: AC Milan-Torino, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri; Serie A: Milan-Torino in campo sabato alle 18 DIRETTA Probabili formazioni; Allegri alla vigilia di Milan-Torino: L'Inter ha il destino nelle sue mani. Leao-Pulisic? Dopo una lite c'è sempre la pace; Allegri pre Milan-Torino: Il Torino è una buona squadra. Gimenez? Ci sarà.

Allegri: Oggi non era facile perché il Torino ha fatto una bella partitaMassimiliano Allegri ha parlato al termine della partita tra Milan e Torino, terminata 3-2 per i suoi rossoneri a San Siro ... toro.it

Milan-Torino 3-2, risultato finale della partita di Serie A: Rabiot e Fofana in gol nella ripresa, gli highlightsLa diretta live di Milan-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A, Juventus-Sassuolo: i bianconeri puntano alla Champions Milan-Torino 3-2: rossoneri secondi e momentaneamente a -5 dall’Inter Parma-Cremonese 0-2,, Cagliari-Napoli 0-1, Genoa-Udinese 0-2 Segui la cronaca testuale su Rainews.it facebook

Milan-Torino 3-2, le pagelle: Rabiot imprescindibile. Simeone sempre in agguato x.com