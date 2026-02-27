A Torino Adams ha completato un allenamento personalizzato, migliorando le sue condizioni fisiche. Aboukhlal potrebbe essere convocato per la partita contro la Lazio. Nel frattempo, il Circolo Soci Torino celebra i suoi 100 anni di attività con eventi e iniziative speciali.

Dall'allenamento in programma in giornata, il Toro comincerà a calarsi nel clima campionato. Domenica, appuntamento alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà la Lazio di Maurizio Sarri e per Roberto D'Aversa sarà il tempo del battesimo sulla panchina granata, in una gara già dall'elevata sensibilità. Nel cammino verso la Lazio, D'Aversa registra i continui progressi del marocchino Aboukhlal: dal Filadelfia filtrano concrete speranze che potrebbe rientrare, domani, nell'elenco dei convocati. Particolarmente sotto osservazione è la situazione relativa all'attaccante Che Adams, alle prese con il recupero dal suo infortunio muscolare: ieri lo scozzese ha svolto un lavoro personalizzato.

© Gazzetta.it - Torino, Adams migliora: ha svolto il lavoro personalizzato

