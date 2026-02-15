Athekame crescita continua | assist decisivo con il Pisa Per il Milan è un’arma in più

Zachary Athekame ha deciso la partita con un assist decisivo nel match tra Milan e Pisa, dimostrando ancora una volta la sua crescita. Il giovane difensore ha colpito con un passaggio preciso che ha permesso ai rossoneri di segnare il gol vincente. Questa sua prestazione rafforza la sua posizione nel reparto difensivo della squadra, offrendo ai Milan un’ulteriore opzione in vista delle prossime sfide.

Pisa-Milan 1-2, una vittoria sporca, difficile per i rossoneri che però fanno un ulteriore passo in questa stagione: riescono a vincere una partita contro una piccola nonostante occasioni sprecate per il 2-0 e gol concesso al Pisa nel secondo tempo. La rete di Modric è molto importante perché tiene viva la corsa Scudetto e perché toglie l'ombra dei punti persi contro le piccole per la squadra di Allegri. Primo tempo non bellissimo con poche occasioni da rete per il Diavolo, ma un ottimo assist di Athekame ha creato i presupposti per il gol di Loftus-Cheek di testa.