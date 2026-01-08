Milan-Genoa Allegri nel pre | Leao e Pulisic non devono dare punti di riferimento

Prima di Milan-Genoa, Massimiliano Allegri ha commentato a ‘DAZN’ l’importanza di mantenere equilibrio in campo, sottolineando che Leao e Pulisic non devono rappresentare punti di riferimento troppo evidenti per gli avversari. La sfida della 19ª giornata di Serie A si disputa alle 20:45 a San Siro, e l’allenatore rossonero invita a concentrarsi sulla compattezza della squadra.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

