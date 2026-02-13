Quando torna in gara Michela Moioli? C’è ancora una occasione nella gara in cui fu podio nel 2022

Michela Moioli tornerà in gara ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato una medaglia di bronzo nella gara individuale di snowboardcross a Livigno. La sciatrice aveva già ottenuto un risultato importante in questa disciplina nel 2022, e ora si prepara a riprendere la competizione sui pendii italiani. La sua presenza resta un punto di interesse per gli appassionati di sport invernali.

Non è ancora finito il percorso di Michela Moioli ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dopo la splendida medaglia di bronzo conquistata oggi nella gara individuale femminile di snowboardcross sulle nevi di Livigno. La trentenne bergamasca avrà infatti un’altra occasione di salire sul podio nella prova a coppie miste che si terrà domenica 15 febbraio. La campionessa mondiale in carica, reduce da una brutta caduta avvenuta nei giorni scorsi in allenamento, ha saputo tirar fuori gli artigli in gara salendo progressivamente di colpi discesa dopo discesa e chiudendo in terza piazza la Big Final con una bella rimonta che le ha consentito di superare la giovane svizzera Noemie Wiedmer e di arrivare alle spalle dell’australiana Josie Baff e della ceca Eva Adamczykova. 🔗 Leggi su Oasport.it

