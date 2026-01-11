La pace tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù | Non accettavo la truffa volevo una giustizia che non ho avuto

Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno recentemente ritrovato un rapporto di pace. In un’intervista a Mara Venier, entrambe hanno condiviso il percorso di riconciliazione, parlando delle difficoltà vissute e delle incomprensioni passate. La loro storia riflette un tentativo di superare i momenti di tensione, con un focus sulla ricerca di chiarezza e verità. Un confronto che ha contribuito a ricostruire un legame importante per entrambe.

Valeria Marini e la madre Gianna Orrù hanno fatto pace e in diretta da Mara Venier parlano del periodo che hanno vissuto lontano. La donna ammette di essersi chiusa in sé stessa dopo aver subito la truffa da 350mila euro.

