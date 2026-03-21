Michela Moioli, campionessa olimpica di snowboard, è nata il 17 luglio 1995 ad Alzano Lombardo e si è cresciuta a Casnigo, in provincia di Bergamo. È nota per aver conquistato una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Il suo fidanzato si chiama Michele. La sua carriera nel mondo dello snowboard si è sviluppata nel corso degli anni, portandola a raggiungere importanti risultati.

Michela Moioli è nata il 17 luglio 1995 ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, ed è cresciuta a Casnigo, nel cuore della Val Seriana. È qui, tra le piste delle Alpi Orobie, che ha iniziato a praticare snowboard fin da bambina. Il contatto quotidiano con la neve e l’ambiente montano hanno alimentato una passione che ben presto è diventata qualcosa di più di un semplice hobby, rendendo la sua vita straordinaria. La disciplina che ha sempre appassionato Michela è lo snowboard cross, una specialità ad alta intensità che unisce tecnica, velocità e resistenza mentale. Michela è entrata nei circuiti giovanili molto presto e si è distinta rapidamente per la sua bravura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Michela Moioli, chi è la campionessa olimpica di snowboard: il fidanzato Michele e la carriera

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