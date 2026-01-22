Michela Moioli chi è la campionessa olimpica di snowboard

Michela Moioli è una atleta italiana specializzata nello snowboard cross, disciplina in cui si è distinta a livello internazionale. Campionessa olimpica, ha ottenuto importanti successi anche ai campionati mondiali, consolidando la sua posizione tra le atlete più rilevanti del settore. La sua carriera si caratterizza per costanza e determinazione, rappresentando un esempio di eccellenza nello sport italiano.

Campionessa olimpica, vincitrice di titoli mondiali e protagonista assoluta dello snowboard cross, Michela Moioli è una delle figure più iconiche dello sport italiano contemporaneo. La sua storia è fatta di talento, cadute, rinascite e di un legame profondo con la montagna. Un percorso che l’ha portata ai vertici internazionali e che guarda ora con grande emozione all’appuntamento delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Michela Moioli, la carriera e l’amore per lo snowboard. Michela Moioli è nata il 17 luglio 1995 ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, ed è cresciuta a Casnigo, nel cuore della Val Seriana. 🔗 Leggi su Dilei.it

Snowboardcross: da Cervinia inizia la stagione olimpica. Michela Moioli punta all’oro in casaLa stagione olimpica di snowboardcross prende il via da Cervinia, con Michela Moioli pronta a puntare all’oro nel suo Paese.

Snowboardcross, Michela Moioli: “Ho attaccato al momento giusto. Bello cominciare così la stagione”Michela Moioli apre la stagione 2025-2026 di snowboardcross con un secondo posto a Cervinia, lasciando il podio alla francese Lea Casta.

Michela Moioli e Rene De Silvestro del Team Enel - Conosci gli atleti Milano Cortina 2026

Snowboardcross: Michela Moioli si ferma ai piedi del podio a Dongbeiya, vince BankesSeconda tappa stagionale per la Coppa del Mondo di snowboardcross: il massimo circuito internazionale nell'ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di ... oasport.it

Michela Moioli: Amo la bici gravel e l'alimentazione sana, ma non rinuncio ai dolciNel 2018 a Pyeonghang è diventata la prima italiana a vincere una medaglia d’oro olimpica con la tavola da snowboard ai piedi. La sua specialità è lo snowboard cross, quella che prevede serrati testa ... gazzetta.it

Michela Moioli perde un’avversaria a Milano Cortina Si tratta dell’australiana Belle Brockhoff che, a causa di un infortunio rimediato nella tappa di Coppa del Mondo svoltasi a Gudauri che le costò la frattura della prima vertebra lombare, ha annunciato di r - facebook.com facebook

