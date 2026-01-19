Jannik Sinner affronta Gaston agli Australian Open in una sfida importante. L'esordio del tennista italiano è previsto per il [giorno e ora], presso il Melbourne Park. La partita sarà visibile in diretta TV e in streaming su piattaforme ufficiali. Dopo un avvio di stagione tranquillo, questa partita rappresenta un'occasione per Sinner di confermare la sua crescita nel circuito.

Comunicato l'orario per l'esordio di Sinner agli Australian Open. Il tennista italiano, dopo aver cominciato in un clima soft questo 2026, tra lo scontro a Seul perso con Alcaraz e l'uscita dal torneo di esibizione in Australia, si prepara ad esordire nel primo incontro ufficiale dell'anno e adesso deve iniziare a fare sul serio. L'altoatesino dovrà affrontare il francese Hugo Gaston, numero 94 del ranking nel debutto a Melbourne dove dovrà difendere il titolo conquistato un anno fa. La caccia al primo posto sarà lunga e piena di ostacoli, ma Jannik punta a riprenderselo, magari sfruttando anche qualche passo falso di Alcaraz, attualmente in vetta e vincitore al debutto contro Walton. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, quando gioca agli Australian Open contro Gaston? Orario e dove vederla (tv e streaming)

Quando gioca Sinner con Gaston agli Australian Open, data e orario del primo incontro di Jannik

Jannik Sinner affronterà Hugo Gaston agli Australian Open 2026. La data e l’orario del primo incontro non sono ancora stati ufficializzati, ma sarà uno degli appuntamenti da seguire durante il torneo. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla programmazione e sull’andamento della partita.

Dove vedere in tv Sinner-Gaston, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Ecco le informazioni su dove seguire in TV e streaming il match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston agli Australian Open 2026. L’incontro si terrà martedì 20 gennaio, con inizio previsto non prima delle 09:00 ora italiana. Di seguito, il programma completo e le modalità di visione per non perdere l’appuntamento con il primo turno del torneo.

