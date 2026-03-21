Miami Open super-Berrettini vola al terzo turno | battuto Bublik in due set

Matteo Berrettini ha vinto il suo primo match agli Open di Miami, superando Alexander Bublik in due set con i punteggi di 6-4, 6-4. La partita si è conclusa con il tennista italiano che ha ottenuto la qualificazione per il terzo turno del torneo. La vittoria segna l'ingresso di Berrettini nella fase successiva della competizione.

Matteo Berrettini debutta con una vittoria agli Open di Miami e conquista il pass per il terzo turno battendo Alexander Bublik con un doppio 6-4. Per il tennista romano, che in Florida difende i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, si tratta del primo successo contro un giocatore della Top 20 da Monte-Carlo 2025. Berrettini torna a sorridere Il match è durato un’ora e 28 minuti e ha consegnato a Berrettini un risultato significativo anche per un altro motivo: Bublik incassa infatti la sua prima sconfitta stagionale in un match d’esordio. L’azzurro approda così al terzo turno del torneo di Miami, dando continuità al suo cammino in un appuntamento nel quale è chiamato a confermare il buon risultato ottenuto dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Miami Open, super-Berrettini vola al terzo turno: battuto Bublik in due set Articoli correlati Miami Open 2026, Berrettini vola al terzo turno: battuto Bublik in due setMatteo Berrettini conquista il terzo turno del Masters 1000 di Miami con una prestazione solida e convincente. Australian Open, Sinner vola al terzo turno: Duckworth battuto in tre setIl numero 2 del mondo domina l’australiano e avanza senza problemi: al prossimo turno sfida allo statunitense Spizzirri. Tutti gli aggiornamenti su Miami Open Temi più discussi: Miami, oggi 50 partite: in campo Berrettini e Bellucci; Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik; Masters 1000 Miami, 6 italiani in main draw: il tabellone; Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Darderi, Paolini, Cocciaretto, 6 italiani oggi in campo a Miami: a che ora e dove vederli. Diretta Miami Open 2026 | Berrettini Bublik streaming video tv: un venerdì ricco! (oggi 20 marzo)Diretta Miami Open 2026 Berrettini Bublik streaming video tv oggi 20 marzo: ben sei italiani sono attesi in campo in un venerdì molto ricco. ilsussidiario.net Miami Open, il programma di mercoledì 18 marzo: Berrettini e Cocciaretto… pioggia permettendoParte il tabellone principale a Miami subito con una grande incognita, quella legata al maltempo: campo centrale senza match ... ubitennis.com MIAMI OPEN: BUONA LA PRIMA PER JASMINE Che cuore, Jasmine Paolini! Contro l'americana Taylor Townsend non era affatto semplice: giocare in casa dell'avversaria, contro un tennis d'attacco e molto fisico. Dopo un primo set dominato (6-3), Jasmin facebook ULTIM'ORA TENNIS WTA 1000 Miami, Jasmine #Paolini al terzo turno: battuta la Townsend in tre set (6-3, 1-6, 6-2) #SkySport #SkyTennis #MiamiOpen x.com