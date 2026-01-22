Australian Open Sinner vola al terzo turno | Duckworth battuto in tre set

Jannik Sinner supera con facilità il suo avversario, Duckworth, e si qualifica per il terzo turno dell’Australian Open. Il tennista italiano, attualmente tra i primi del mondo, ha dimostrato solidità e controllo durante l'incontro. Ora si prepara a sfidare lo statunitense Spizzirri, proseguendo il percorso nel torneo australiano.

Il numero 2 del mondo domina l'australiano e avanza senza problemi: al prossimo turno sfida allo statunitense Spizzirri. Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il campione azzurro conquista il pass per il terzo turno del primo Slam della stagione superando con autorità l'australiano James Duckworth, numero 88 del ranking ATP, con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. DARDERI AL TERZO TURNO Luciano, in uno stato di forma straordinario, batte Baez 3-1 e raggiunge per la prima volta il terzo turno agli Australian Open. Ad aspettarlo ci sarà il russo Kachanov, numero 18 del ranking #AO2026 #AusOpen #Tennis

