Miami Open 2026 Sinner batte in due set il bosniaco Dzumhur | Le prime partite di un torneo non sono mai facili

Durante il torneo Miami Open 2026, Jannik Sinner ha affrontato e vinto il suo primo match contro Damir Dzumhur in due set. L'incontro si è concluso con la vittoria del tennista italiano, che ha commentato come le prime partite di un torneo siano sempre difficili. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli su punti o game.

Jannik Sinner ha vinto al suo esordio nel Masters 1000 di Miami, superando il bosniaco Damir Dzumhur (n.76 Atp) in due set identici, 6-3, 6-3, in un’ora e 10 di gioco. L’azzurro ha mostrato grande solidità e controllo, dominando gli scambi e lasciando poche possibilità all’avversario. «Le prime partite di un torneo non sono mai facili», ha dichiarato Sinner. «Il gioco a rete è molto importante, cerco di migliorare, dipende anche dalla giornata. Partire con il break aiuta, puoi essere più aggressivo – prosegue l’altoatesino -. Non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni. Cerco di mettermi nella posizione di poter giocare il maggior numero di partite possibile, vado in campo e cerco di fare del mio meglio con una buona attitudine. 🔗 Leggi su Open.online

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