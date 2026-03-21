LIVE Alcaraz-Fonseca 3-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | il brasiliano resta in scia

Alcaraz e Fonseca si affrontano nel match di ATP Miami 2026, con il punteggio attuale di 3-2 in favore dello spagnolo. Fonseca conclude il gioco con un servizio e un dritto, mentre Alcaraz ha messo in rete una smorzata e ha commesso un errore con un lungo dritto dopo il servizio. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 In rete la smorzata dello spagnolo 0-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Alcaraz 3-2 Gioco Fonseca: servizio e dritto per il brasiliano. A-40 Prima ad uscire vincente 40-40 Fuori giri Fonseca che perde il dritto in uscita dal servizio A-40 Servizio e dritto per Fonseca che tira un’accelerazione paurosa 40-40 Alcaraz colpisce male di dritto con la palla che atterra a metà rete 40-A Doppio fallo Seconda 40-40 Scambio ad alta intensità. Il primo a sbagliare è Fonseca con il rovescio 40-30 Atterra sulla riga la volee di Alcaraz che era venuto a rete dopo la risposta 40-15 Servizio e dritto per Fonseca 30-15 Ace! 15-15 Il nastro devia la volee di dritto di Fonseca ed apparecchia la tavola per il passante i Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fonseca 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il brasiliano resta in scia Articoli correlati LIVE Alcaraz-Fonseca 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto 15-15 Ace! 0-15 Il nastro porta fuori il dritto dello spagnolo Al servizio Carlos... Leggi anche: LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: cambia il programma sul centrale Aggiornamenti e notizie su LIVE Alcaraz Fonseca 3 2 ATP Miami 2026... Temi più discussi: LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; Dopo Sinner, Fonseca vince e al 2° turno 'assaggia' Alcaraz; Live Carlos Alcaraz - João Fonseca - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/03/2026; Alcaraz e la maglia del Brasile, Fonseca lo stuzzica: Lo fai solo per il pubblico. LIVE Alcaraz-Fonseca 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il brasiliano resta in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace! 15-15 Il nastro devia la volee di dritto di Fonseca ed apparecchia la tavola per il passante i ... oasport.it Alcaraz-Fonseca oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingUn match destinato a diventare un classico? Lo scopriremo. Ma per il momento, godiamoci lo spettacolo. Nella notte tra venerdì 20 marzo e sabato 21 Carlos ... oasport.it Alcaraz sfida nella notte Fonseca, ma pensa già alla finale: "Il livello di quella partita fu davvero molto alto, credo che il pubblico si sia divertito" facebook #Alcaraz-Fonseca, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com