Una studentessa delle scuole medie ha dichiarato di essere stata vittima di comportamenti inappropriati da parte di un insegnante, che l’avrebbe fatta sedere su di lui e toccata le cosce. La ragazza, ora adulta, afferma di aver sviluppato un disturbo alimentare e desidera avere un corpo magro. La vicenda è attualmente al centro di un procedimento giudiziario contro l’insegnante.

Firenze, 21 marzo 2026 – L’anoressia sarebbe stata provocata dai comportamenti del suo professore delle scuole medie, che, quando era poco più che una ragazzina, l’avrebbe presa di mira con attenzioni morbose, dal punto di vista fisico e mentale. Una sofferenza taciuta per anni e manifestata solo a distanza di tanti anni, ormai adulta, dopo un gesto di autolesionismo. Oggi, a quasi dieci anni dagli episodi che la procura, con il pm Ester Nocera, ha tentato di ricostruire, quell’insegnante è stato rinviato a giudizio dal gup Pier Giorgio Ponticelli. Il processo comincerà nel prossimo mese di giugno, dinanzi al tribunale in composizione collegiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Mi faceva sedere su di lui e mi toccava le cosce, da allora voglio che siano magre”. Alunna anoressica, prof a giudizio

Articoli correlati

Docente schiaffeggiato da padre di un’alunna dopo rimprovero. Il racconto del prof: “L’episodio mi ha turbato. Tornerò certamente a scuola ma ora ho paura”Un docente di lingua e letteratura straniera di un istituto tecnico di Foggia ha ricevuto uno schiaffo dal padre di una studentessa durante l'orario...

“Mia madre alzava il volume della musica in macchina, mi faceva sentire le vibrazioni e mi traduceva le parole”: chi è Martina Romano, l’interprete che traduce le canzoni di Sanremo nella lingua dei segniMartina Romano, 32 anni, vercellese, sorda dall’età di due anni, dal 2020 interpreta in diretta le canzoni del Festival su RaiPlay in Lingua dei...