Mi batte il corazon Peppe Iodice | Per me è un risultato clamoroso

Peppe Iodice ha presentato il suo primo film, intitolato “Mi batte il corazon”, che ha ottenuto il primo posto tra gli incassi italiani e il miglior media assoluta all’esordio. L’opera rappresenta il debutto del regista nel cinema e ha riscosso un grande successo al suo debutto sul mercato cinematografico. La pellicola ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica specializzata.

“Mi batte il corazon”, il primo film di Peppe Iodice, primo incasso italiano e miglior media assoluta all’esordio. Esordio al cinema sorprendente per “Mi batte il corazon”, il film con protagonista Peppe Iodice, che nel primo giorno di programmazione ha fatto registrare la miglior media copia con 1.194 euro, primo italiano per incassi e secondo posto assoluto (dati cinetel). Grande entusiasmo da parte del pubblico, con sale piene e spettatori partecipi che hanno accolto con calore la commedia. Un riscontro immediato che ha colpito lo stesso protagonista Peppe Iodice, visibilmente emozionato per la risposta degli spettatori. “Per me è un risultato clamoroso – ha dichiarato Iodice –. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “Mi batte il corazon”, Peppe Iodice: “Per me è un risultato clamoroso” Articoli correlati ‘Mi batte il corazon’, Peppe Iodice in sala dal 19 marzoTempo di lettura: 2 minuti Arriva nei cinema dal 19 marzo ‘Mi batte il corazon’, il primo film di Peppe Iodice, che firma la sceneggiatura insieme a... Peppe Iodice: debutto da record al botteghino con “Mi batte il corazon”Peppe Iodice trionfa al cinema: "Mi batte il corazon" è il primo film italiano per incassi al debutto. La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 #sanremo Tutti gli aggiornamenti su Peppe Iodice Temi più discussi: 'Mi batte il corazon' di Peppe Iodice debutta come primo incasso italiano; Il mito di Maradona in Mi batte il corazon, film con cui Peppe Iodice debutta al cinema; Mi batte il corazon, il film con Peppe Iodice sbanca il botteghino nel giorno del debutto: primo per incassi in Italia; Mi batte il corazon, il debutto al cinema di Peppe Iodice - 15/03/2026. Mi batte il corazon, Iodice: Il Napoli di Conte e il mio film? C'è una luminosità specialePeppe Iodice approda al cinema con il film 'Mi batte il corazon'. Ai microfoni di Areanapoli.it ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche di calcio. areanapoli.it Mi batte il corazon, l'esordio per Peppe Iodice al cinema: primo film italiano per incassiEsordio al cinema per Mi batte il corazon, il film con protagonista Peppe Iodice, che nel primo giorno di programmazione è primo italiano per incassi e secondo ... ilmattino.it Nella classifica top 10 film più visti al cinema in Italia, nella giornata di giovedì 19 Marzo 2026, secondo i dati ufficiali forniti da Cinetel, mi Batte il Corazon è primo tra i film italiani e secondo nella classifica generale. Un ottimo inizio per il nostro Peppe Iodice facebook Il film con Peppe Iodice sbanca al botteghino al debutto in sala: primo incasso italiano (dopo la polemica con Mammucari) x.com