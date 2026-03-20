Peppe Iodice | debutto da record al botteghino con Mi batte il corazon

Peppe Iodice ha esordito con il film “Mi batte il corazon”, che ha registrato il miglior incasso di sempre per un debutto di un film italiano. La pellicola ha attirato un pubblico numeroso, facendo segnare un record di incassi alla sua prima settimana di programmazione. La produzione ha visto coinvolti vari professionisti del settore cinematografico.

Peppe Iodice trionfa al cinema: "Mi batte il corazon" è il primo film italiano per incassi al debutto. Mediaset Infinity conferma il ritorno in TV dell'attore. Peppe Iodice conquista il grande schermo con un esordio che ha superato ogni aspettativa. Nel suo primo giorno di programmazione, la pellicola "Mi batte il corazon" ha ottenuto la miglior media per copia (1.194 euro), posizionandosi come primo titolo italiano per incassi con oltre 52.000 euro raccolti. Un risultato che, secondo le rilevazioni ufficiali, lo proietta al secondo posto assoluto della classifica giornaliera, subito dopo il kolossal internazionale "L'ultima Missione". 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Peppe Iodice: debutto da record al botteghino con “Mi batte il corazon” Articoli correlati VIDEO/ A Benevento il primo test di ‘Mi batte il corazon’: gli studenti promuovono il debutto al cinema di Peppe IodiceTempo di lettura: 2 minuti “Nella vita bisogna osare, avere coraggio, perchè è meglio rischiare qualcosa che avere dei rimpianti”. Il mito di Maradona in Mi batte il corazon, film con cui Peppe Iodice debutta al cinemaUna commedia surreale tra vita, morte e seconde possibilità così si può riassumere Mi batte il corazon il primo film che ha per protagonista Peppe... La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 #sanremo Tutto quello che riguarda Peppe Iodice Temi più discussi: Mi batte il corazon, il debutto al cinema di Peppe Iodice - 15/03/2026; Peppe Iodice e le polemiche a Domenica In: Teo Mammucari? Non ci voglio pensare; Peppe Iodice: Felicissimo di tornare a Domenica In. De Martino a Sanremo? Faccio il tifo per lui, è un talento incredibile; Peppe Iodice a Marcianise per presentare il suo debutto al cinema con Mi batte il corazon: tra risate e miracoli maradoniani [guarda trailer]. Peppe Iodice e le polemiche a Domenica In: «Teo Mammucari? Non ci voglio pensare»Un giornalista muore di infarto, ma resuscita durante il suo funerale: «Mi batte il corazón» è il debutto al cinema di Peppe Iodice, che ha appena concluso la ... ilmattino.it Mi batte il corazon, il film di Iodice già da record: primo in Italia per incassiGrande entusiasmo da parte del pubblico, con sale piene e spettatori partecipi che hanno accolto con calore la commedia ... tuttonapoli.net “Mi batte il corazon” sorprende: esordio da record per Iodice Un debutto che nessuno si aspettava… ma che racconta tutto. “Mi batte il corazon”, il film con protagonista Peppe Iodice, ha conquistato subito il pubblico, registrando nel primo giorno la miglior - facebook.com facebook Il film con Peppe Iodice sbanca al botteghino al debutto in sala: primo incasso italiano (dopo la polemica con Mammucari) x.com