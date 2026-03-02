‘Mi batte il corazon’ Peppe Iodice in sala dal 19 marzo

Dal 19 marzo arriva nei cinema ‘Mi batte il corazon’, il primo film di Peppe Iodice che ha scritto la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo, Marco Critelli e Francesco Prisco. La pellicola rappresenta l’esordio alla regia di Iodice, noto anche come comico. La produzione del film coinvolge diversi professionisti del settore cinematografico. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente dagli organizzatori.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva nei cinema dal 19 marzo ‘Mi batte il corazon’, il primo film di Peppe Iodice, che firma la sceneggiatura insieme a Francesco Burzo, Marco Critelli e Francesco Prisco. La commedia diretta dallo stesso Prisco, trae ispirazione dallo spettacolo teatrale ‘Ho visto Maradona’, e racconta la storia di Peppe Iovine, giornalista di una piccola emittente locale che conduce una vita tranquilla e mediocre finché viene colto da infarto e muore. Nel bel mezzo del suo funerale, si risveglierà nella bara. Convinto di avere incontrato il suo idolo per davvero nell’aldilà, Peppe deciderà di cambiare vita. Nel cast Ivana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Peppe Iodice: “Milly, scegli me per Ballando”. E su Corona: “La spalla perfetta, mi diverto da morire”Peppe Iodice a Non è la TV lancia un appello a Milly Carlucci per Ballando e difende Corona: "Una delle spalle migliori con cui abbia lavorato".

