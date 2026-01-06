Donna trovata morta in una roulotte corpo ritrovato in stato di decomposizione

È stata rinvenuta in una roulotte a Capaccio Paestum, nel Salernitano, il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione. La scoperta si è verificata recentemente, e le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. La scena e le circostanze del ritrovamento sono oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell'ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il cadavere di una donna in evidente stato di decomposizione è stato scoperto all'interno di una roulotte a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Il mezzo era parcheggiato in via Fidia. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti. In un primo momento il corpo era stato attribuito a un uomo, sulla base di documenti rinvenuti sul posto, ma i successivi accertamenti hanno chiarito che si tratta di una donna di circa 40 anni di carnagione chiara. Sul posto del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo. Da un primo esame esterno non sarebbero emersi segni di violenza sul corpo della donna.

