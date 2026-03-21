meteo le previsioni in campania per sabato 21 marzo 2026

Per sabato 21 marzo 2026, le previsioni meteo in Campania indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi ad Avellino, con possibili variazioni nelle ore centrali della giornata. Non sono attese piogge e le condizioni del tempo sembrano abbastanza stabili nella regione. La giornata si presenta quindi con condizioni di cielo generalmente sereno o leggermente variabile.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 21 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1408m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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