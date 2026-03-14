meteo le previsioni in campania per sabato 14 marzo 2026

Per sabato 14 marzo 2026 in Campania, le previsioni indicano cieli prevalentemente poco nuvolosi in tutta la regione. A Avellino, il cielo sarà sereno durante il giorno, con qualche nuvola che si formerà in serata. Non sono previste precipitazioni né variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. La giornata si presenterà quindi stabile senza variazioni di rilievo.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 14 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1890m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1910m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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