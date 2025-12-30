Meteo che tempo farà a Capodanno 2026 | in arrivo neve e crollo delle temperature le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo per Capodanno 2026, secondo il colonnello Mario Giuliacci, indicano un’irruzione di aria fredda a partire dal 30 dicembre, che provocherà un calo delle temperature e l’arrivo di neve anche in pianura. Tra il 31 dicembre e l’1 gennaio si prevede inoltre pioggia, segnando un cambiamento significativo rispetto alle condizioni climatiche usuali per questo periodo.

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it per Capodanno: "Irruzione di aria fredda a partire dal 30 dicembre che porterà a un crollo termico con neve anche in pianura e pioggia tra il 31 dicembre e l'1 gennaio 2026. La città più gelida? Campobasso, dove si raggiungeranno i meno 7 gradi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Meteo, che tempo farà a Natale e quando arrivano neve e freddo sull’Italia: le previsioni di Giuliacci Leggi anche: Meteo, sciabolata artica in arrivo per Capodanno: calo delle temperature e neve Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile e la tendenza per Capodanno; Le previsioni meteo fino a Capodanno | bel tempo ma farà più freddo; Meteo che tempo farà a Capodanno | pessime notizie per milioni di italiani; Finalmente il sole ma che tempo farà a Capodanno? Le ultime previsioni. Previsioni meteo Roma e Lazio 31 dicembre e Capodanno 2026: aria fredda, temperature vicine allo zero - Aria fredda con un brusco calo delle temperature e instabilità sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 31 dicembre e primo gennaio 2026 ... fanpage.it

Tendenze meteo per il Capodanno 2026: che tempo farà in Italia? - Quali sono le ultime tendenze meteo per il Capodanno 2026 e che tempo farà in Italia? meteo.it

METEO GARGANO Meteo Capodanno in Capitanata: da domani al 2 gennaio tempo variabile con temperature invernali - L’avvio del nuovo anno nel Gargano e in tutta la provincia di Foggia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche tipicamente invernali: tempo asciutto e in prevalenza ... statoquotidiano.it

MALTEMPO a NATALE 2025: Neve e Pioggia ROVINANO le Feste - PREVISIONI

Che tempo farà nella seconda metà della settimana Le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/yc26xe9v - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.