Meningite salgono a 20 i casi in Inghilterra | ora vaccino per 5mila studenti

In Inghilterra, nel Kent, sono stati rilevati 20 casi di meningite, di cui 9 confermati e 11 sospetti. La situazione riguarda una zona a Sud-Est di Londra, dove si sta intensificando la risposta sanitaria. Di fronte a questa emergenza, è stato deciso di somministrare il vaccino a circa 5.000 studenti frequentanti le scuole locali.

(Adnkronos) – Sale a quota 20 il numero totale di casi di meningite – 11 sospetti e 9 confermati – correlati all'epidemia in corso nel Kent, contea dell'Inghilterra, zona a Sud-Est di Londra. Due i morti: una studentessa diciottenne dell'ultimo anno delle superiori e uno studente 21enne dell'università del Kent. Finora, secondo quanto riporta la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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