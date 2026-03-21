Epidemia di meningite in Inghilterra i casi salgono a 34 | centinaia di persone in coda per il vaccino

In Inghilterra, nel Kent, il numero di casi di meningite è salito a 34. Di fronte ai centri vaccinali aperti dalle autorità, si sono formate lunghe code di persone in attesa di ricevere la dose. La situazione ha portato a un incremento delle richieste di immunizzazione tra la popolazione locale.

Salgono a 34 i casi di meningite registrati nel Kent, in Inghilterra. Lunghe code davanti ai centri vaccinali aperti dalle autorità. Ma trapela ottimismo dall'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria: "Epidemia sotto controllo". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Meningite, salgono a 20 i casi in Inghilterra: ora vaccino per 5mila studenti(Adnkronos) – Sale a quota 20 il numero totale di casi di meningite – 11 sospetti e 9 confermati – correlati all'epidemia in corso nel Kent, contea... Epidemia di meningite, salgono a 29 i casi nel Regno UnitoNel Regno Unito salgono a 29 i casi di meningitelegati al focolaio partito dalla discoteca Club Chemistry di Canterbury nel Kent, lo conferma l’Uk... Approfondimenti e contenuti su Epidemia di meningite in Inghilterra i... Temi più discussi: Regno Unito, allarme nazionale per epidemia di meningite: 2 ragazzi morti e 11 in gravi condizioni; Epidemia di meningite in Inghilterra, crescono ancora i casi registrati; Epidemia di meningite nel sudest dell’Inghilterra, Starmer lancia un appello; Focolaio meningite Uk, cosa sappiamo sui contagi? Domande e risposte. Epidemia di meningite in Inghilterra: che cosa c'è da sapere - Focus.itNella contea del Kent almeno 20 giovani hanno contratto una meningite acuta da meningococco B: corsa contro il tempo per arginare la diffusione. focus.it Epidemia di meningite in Inghilterra, crescono ancora i casi registratiNon si ferma l'epidemia di meningite acuta senza precedenti che ha colpito il sud dell'Inghilterra: il numero dei casi registrati è infatti salito da 15 a 20, come ha dichiarato l'Agenzia per la sic ... ansa.it DA DOVE VIENE FUORI L'EPIDEMIA DI MENINGOCOCCO IN UK Il meningococco che oggi domina l’outbreak del Kent è stato sequenziato e abbiamo la sua prima classificazione, in attesa di accedere al genoma. Sierogruppo B, ST-485, ccST 41/44. “Siero facebook È corsa contro il tempo per fermare l'epidemia di #meningite nel sud dell'Inghilterra, sta causando morti e diversi ricoveri in ospedale soprattutto tra gli studenti nella contea del Kent. Il punto a @siamonoitv2000 alle 15.15 su #TV2000 con l'infettivologo @Cam x.com