Meloni | Delmastro? Leggero Ma sul caso evoca la manina

Nell’ultimo giorno di campagna referendaria, Giorgia Meloni si trova ancora una volta in prima linea, sostenendo la sua posizione e difendendo i membri della maggioranza. Durante un intervento, ha commentato il comportamento di Delmastro, definendolo “leggero”, e ha fatto riferimento a un’indagine, parlando di una “manina”. La leader del governo si mantiene impegnata nel discorso pubblico in questa fase cruciale.

Anzi leggerissima La campagna referendaria si chiude, la premier in difesa: «Se vince il No non mi dimetto». Duello indiretto con Schlein. Le opposizioni insistono: il sottosegretario si dimetta Anzi leggerissima La campagna referendaria si chiude, la premier in difesa: «Se vince il No non mi dimetto». Duello indiretto con Schlein. Le opposizioni insistono: il sottosegretario si dimetta L’ultimo giorno di campagna referendaria si dispone in linea con l’ultima settimana. Giorgia Meloni è costretta in prima linea per conto della sua maggioranza. I principali esponenti dell’opposizione provano a contenderle i voti. Peserà l’affluenza alle urne, come hanno testimoniato i primi sondaggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Meloni: «Delmastro? Leggero». Ma sul caso evoca «la manina» Articoli correlati Per Meloni “Delmastro è stato leggero”. Ma la premier evoca il complotto contro il Sì. Il M5s: “Triste che parli di manina e non di mafia”“Se c’è stata una manina che dice “tiriamo fuori la cosa peggiore sul governo negli ultimi giorni di campagna sul referendum”, gli italiani... Leggi anche: Delmastro, Meloni: è stato leggero leggero. Manina? Messo in conto Contenuti e approfondimenti su Meloni Delmastro Leggero Ma sul caso... Temi più discussi: Meloni: 'Delmastro leggero, i cittadini valuteranno se c'è stata una manina'; Meloni: Delmastro leggero, cittadini valuteranno se c’è stata una manina. Schlein: la premier doveva chiedere le dimissioni; Per Meloni Delmastro è stato leggero. Ma la premier evoca il complotto contro il Sì. Il M5s: Triste che parli di manina e non di mafia; Meloni: Delmastro? Leggero. Ma sul caso evoca la manina. Delmastro, Meloni: È stato leggero, cittadini valuteranno se c’è stata maninaSchlein: La premier avrebbe dovuto pretendere le dimissioni già ieri. Conte: È ricattata?. M5S: Triste Meloni che parla di manine e non di mafia. repubblica.it Per Meloni Delmastro è stato leggero. Ma la premier evoca il complotto contro il Sì. Il M5s: Triste che parli di manina e non di mafiaSe c’è stata una manina che dice tiriamo fuori la cosa peggiore sul governo negli ultimi giorni di campagna sul referendum, gli italiani valuteranno. Sono cose che a volte accadono, l’ho messo in c ... ilfattoquotidiano.it Io avrei voluto vederle così, una davanti all’altra, perché stasera, sul Tg La7 da Mentana, Elly Schlein ha smentito una dopo l’altra tutte le fake news, le inesattezze e le sparate da bar che poco prima la Presidente del Consiglio Meloni è andata a raccontare ag - facebook.com facebook Referendum giustizia, l’appello di Meloni al Sì: “Una riforma necessaria” x.com