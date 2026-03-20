Delmastro Meloni | è stato leggero leggero Manina? Messo in conto

Il ministro Meloni ha commentato la situazione con Delmastro affermando che la questione è stata affrontata con leggerezza. Ha spiegato di non aver ancora parlato direttamente con il collega, poiché è rientrata da poco dal Consiglio europeo, e ha osservato che le informazioni disponibili sono quelle pubblicate dalla stampa. La dichiarazione si concentra sui fatti noti senza entrare in analisi o ipotesi.

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