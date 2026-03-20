Per Meloni Delmastro è stato leggero Ma la premier evoca il complotto contro il Sì Il M5s | Triste che parli di manina e non di mafia

La premier ha commentato le dichiarazioni di Delmastro, definendole “leggere”, e ha fatto riferimento a un presunto complotto contro il Sì. Il Movimento 5 Stelle ha invece criticato il suo intervento, sottolineando come si sia concentrata su presunte manine invece di affrontare questioni legate alla mafia. La premier ha inoltre affermato che, se ci sono state interferenze per danneggiare il governo, gli italiani saranno chiamati a giudicare.

“Se c’è stata una manina che dice “tiriamo fuori la cosa peggiore sul governo negli ultimi giorni di campagna sul referendum”, gli italiani valuteranno. Sono cose che a volte accadono, l’ho messo in conto. Però non c’entra niente con il referendum sulla giustizia”. Nella registrazione dell’intervista con Enrico Mentana al TgLa7, Giorgia Meloni evoca complotti sul caso che sta travolgendo il suo sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, scoperto in affari con la famiglia del prestanome del clan Senese, Mauro Caroccia, in carcere per reati di mafia. La premier non chiarisce di quale “manina” stia parlando, ma ammette che Delmastro è stato “ leggero ” nell’entrare in società con la figlia di Caroccia: “Ovviamente parlerò con Delmastro con il quale non sono riuscito a parlare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per Meloni “Delmastro è stato leggero”. Ma la premier evoca il complotto contro il Sì. Il M5s: “Triste che parli di manina e non di mafia” Articoli correlati La premier: «Delmastro? Leggero. Ma i cittadini valuteranno se c'è stata una "manina..."»«Francamente non vedo contraccolpi di natura politica indipendentemente da come dovesse andare il referendum, soprattutto per il governo perché noi... Meloni: "Delmastro leggero". Poi il sospetto della "manina"Giorgia Meloni prima del silenzio elettorale in vista del referendum della Giustizia è stata ospite di Bruno Vespa e sono stati tanti i temi... Contenuti utili per approfondire Per Meloni Temi più discussi: Delmastro tensioni in FdI. Meloni: Poco accorto, io non sapevo ma resta; Serracchiani: Meloni chiarisca se sapeva del caso Delmastro e pretenda le dimissioni; Delmastro in foto con l’amico di Senese. Il silenzio di Meloni; Caso Delmastro, FdI in imbarazzo: Arianna Meloni parla di 'gogna mediatica'. Meloni: Delmastro leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina. «Nessun contraccolpo per il governo dal referendum»«Noi sappiamo che il governo viene impallinato dalla sua maggioranza di solito, non dall’opposizione. E questa maggioranza è solida», dice la premier a La7 ... ilsole24ore.com Meloni: Delmastro leggero. Poi il sospetto della maninaLa presidente del Consiglio ha partecipato al programma di Bruno Vespa 5 minuti per un ultimo momento di campagna referendaria in vista del voto di domenica e lunedì ... ilgiornale.it Reminder per il governo Meloni Investire in rinnovabili protegge le nostre tasche, il clima e ci garantisce l’autonomia energetica. - facebook.com facebook Caso Delmastro, Maddalena Oliva: “Meloni ripete che fanno politica per Falcone e Borsellino, eppure il sottosegretario è ancora imbullonato alla poltrona e niente dimissioni” x.com