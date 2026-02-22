Megabox al terzo tie-break consecutivo Contro la Honda Cuneo arriva una sconfitta

Megabox ha perso contro Honda Cuneo al terzo tie-break consecutivo, a causa di errori in battuta e ricezione nella fase decisiva. La squadra ha combattuto fino all'ultimo punto, ma ha subito un calo nel quarto set, che ha permesso agli avversari di pareggiare e vincere al quinto. Anche i cambi e le rotazioni non sono bastati a cambiare l’esito della partita. La prossima sfida si avvicina e richiede una risposta immediata.

cuneo 3 megabox 2 HONDA GRANDA VOLLEY: Signorile 2, Pucelj 7, Koulisiani 12, Diop 26, Rivero 14, Keene 8, Magnani (L), Marring 8, Cecconello 1, Bardaro (L), Atamah, Allaoui, Pritchard. Allenatore Tisci. MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Ungureanu 17, Thokbuom 19, Stoyanova 13, Giovannini 6, Butigan 11, Bartolucci 3, De Bortoli (L), Carletti 8, Lazàro Castellanos 1, Omoruyi, Feduzzi (L), Mitkova, Bici, Candi. Allenatore Pistola. Arbitri: Rossi, Santoro. Note: spettatori: 1862. Parziali: 18-25 (26'), 25-20 (25'), 25-23 (30'), 18-25 (25') 15-13 (17'). MVP: Koulisiani. Terzo tie-break consecutivo in una settimana per la Megabox.