L’Eccellenza è nel suo clou Il Viareggio ora spinge forte

L’Eccellenza si avvicina al suo momento clou, con il Viareggio protagonista. Il campionato, tra i più avvincenti degli ultimi anni, vede tre squadre in corsa per il titolo: Lucchese, Zenith Prato e appunto il Viareggio. Questa settimana si apre con il turno infra-settimanale, seguito dal derby di domenica tra Lucchese e Viareggio, un incontro che potrebbe influenzare significativamente l’andamento della stagione.

In Eccellenza il campo si prende la scena. ma anche il mercato non è da meno. Il campionato, tra i più avvincente degli ultimi anni con tre squadre in piena lotta per il titolo ( Lucchese, Zenith Prato e Viareggio ), entra nel vivo con un’altra settimana intensa dove domani si torna subito in campo per il turno infra-settimanale (già il 2° di questo gennaio) e poi domenica prossima c’è Lucchese-Viareggio, derbyssimo che al “Porta Elisa“ decide una buona fetta di stagione. Intanto la Pistoiese in D ha fatto un’offerta al top-player viareggino Elia Galligani, che già aveva dovuto rifiutare (con un "no, grazie" al mittente) quella pervenutagli dalla Lucchese nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

