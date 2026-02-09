Spopola il turismo dei supermercati | perché in vacanza tutti vogliono visitare i negozi di alimentari
Sempre più turisti scelgono di visitare supermercati durante le vacanze. Molti si spostano anche lontano per curiosare tra scaffali di negozi alimentari, curiosi di scoprire i prodotti locali o semplicemente attratti dall’esperienza di fare la spesa in un nuovo paese. È una tendenza che sta crescendo velocemente, tanto che alcuni viaggiatori pianificano le proprie tappe proprio in base ai supermercati più famosi o caratteristici.
Avete mai sentito parlare del turismo dei supermercati? Ecco per quale motivo sempre più viaggiatori visitano i negozi di alimentari in vacanza.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Supermercati Vacanze
Perché negli Stati Uniti tutti vogliono il miele fatto con gli “escrementi” di un insetto invasivo
In Stati Uniti, un miele particolare sta attirando attenzione: prodotto dalle api utilizzando la melata zuccherina secreta dalla lanterna maculata, un insetto invasivo.
Perché le Isole Canarie sono nella lista di paesi “da non visitare” nel 2026
Ultime notizie su Supermercati Vacanze
Argomenti discussi: Come risparmiare oltre 1.000 euro in vacanza: il trend dei viaggi strani che spopola sui social.
Ricordi olimpici Ultimamente spopola il trend dei ricordi del 2016: sai che in genere non seguo queste mode così, complice la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali in Italia, sono andata a rispolverare i ricordi di 20 anni fa. Il 2006, l'anno delle Olim facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.