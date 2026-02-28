Medio Oriente in fiamme | l’Iran risponde colpendo obiettivi Usa in Qatar Bahrein Kuwait ed Emirati Arabi Esplosioni anche a Riad

Il Medio Oriente vive momenti di tensione crescente con l’Iran che ha risposto attaccando obiettivi statunitensi in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi. Sono state segnalate esplosioni anche a Riad. La regione è attraversata da un susseguirsi di azioni militari e contrattacchi, mentre le tensioni tra le parti coinvolte si intensificano.

Il Medio Oriente è in fiamme dopo l’attacco congiunto israeliano-americano di questa mattina contro l’Iran. Secondo le tv satellitari arabe, la rappresaglia missilistica delle forze dei Pasdaran ha preso di mira obiettivi americani in tutta l’area del Golfo. Si segnalano attacchi, infatti, contro le basi Usa in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. Esplosioni sono state udite a Riad, la capitale dell’Arabia Saudita. L’Iraq, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti hanno chiuso il loro spazio aereo e le sirene hanno suonato in Giordania. Il Bahrein conferma che il Paese è sotto attacco. Secondo i media di Manama, missili hanno preso di mira la zona di Juffair dove si trova la base della Quinta Flotta, mentre Qatar ed Emirati sarebbero riusciti per il momento a fermare gli attacchi con missili intercettori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

