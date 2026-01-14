Monaco Avs | Altimetria ' fai da te' e incentivi insufficienti la Regione penalizza comuni montani e medici di base
La recente Delibera di Giunta Regionale n.874 del 29 dicembre 2025 ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti dei comuni montani e dei medici di base. Secondo Monaco (Avs), le scelte adottate penalizzano le comunità locali e rischiano di compromettere il diritto alla salute nelle aree interne, a causa di un’alimentazione dell’alimentazione “fai da te” e di incentivi insufficienti.
“La recente Delibera di Giunta Regionale n.?874 del 29 dicembre 2025 contiene scelte che penalizzano i comuni montani e mettono a rischio il diritto alla salute nelle aree interne”. Lo afferma il consigliere regionale Alessio Monaco di Alternativa per l’Abruzzo (Avs), criticando i nuovi criteri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Comuni Montani, “La riclassificazione del Governo è una scelta sbagliata che penalizza la Ciociaria”
Leggi anche: Declassamento dei Comuni montani, Albasi: «Scelta miope che penalizza l’Appennino piacentino»
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.