Stati generali dei piccoli Comuni la voce della Calabria al confronto nazionale

Simona Scarcella, presidente facente funzione di Anci Calabria e sindaco di Gioia Tauro, ha partecipato agli stati generali dei piccoli Comuni il 19 e 20 febbraio, evento nazionale dedicato al miglioramento delle comunità di minori dimensioni. La sua presenza ha portato la voce della Calabria al confronto, evidenziando le specificità e le sfide dei piccoli centri. Durante l'incontro, si sono discussi progetti per sostenere le amministrazioni locali e valorizzare i territori meno popolosi.

La presidente facente funzione di Anci Calabria Scarcella rilancia il ruolo strategico dei territori minori per coesione e sviluppo Nel corso del confronto, Scarcella ha posto l'accento sulla funzione cruciale dei piccoli Comuni, definiti veri e propri "presìdi istituzionali e sociali", capaci di garantire vicinanza ai cittadini e tenuta delle comunità. Un ruolo che, secondo la presidente, va riconosciuto e sostenuto con strumenti adeguati. Tra le priorità evidenziate, il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, il potenziamento e la valorizzazione del personale comunale e la necessità di assicurare servizi pubblici sempre più efficienti e accessibili.