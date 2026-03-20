Medagliere Mondiali indoor atletica 2026 | l’oro di Andy Diaz fa volare l’Italia!

Ai Mondiali indoor di atletica 2026, che si sono svolti a Torun dal 20 al 22 marzo, l’Italia ha ottenuto un successo importante grazie alla medaglia d’oro conquistata da Andy Diaz. La competizione ha visto atleti provenienti da diversi paesi sfidarsi nelle varie discipline, con un pubblico che ha seguito con entusiasmo le gare. L’evento ha attirato l’attenzione internazionale e ha visto numerosi risultati significativi.

I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l’evento più importante della stagione e si preannuncia altamente appassionante, con la messa in palio di 27 titoli (tredici maschili, tredici femminili, uno misto). L’Italia si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni grazie ad alcune punte di diamante come Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Zaynab Dosso (60 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo). Di seguito il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: l’oro di Andy Diaz fa volare l’Italia! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Andy Diaz accarezza l’oro a metà gara LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL RISULTATI DEL MATTINO 21. Aggiornamenti e notizie su Medagliere Mondiali Temi più discussi: Medagliere completo: l'Italia sogna un nuovo record dopo Tokyo; Mondiali Virtus Indoor: Italia regina a Ourense con 25 medaglie; Donne: Battocletti missione indoor, Dosso flash; L'Italia domina i Mondiali Virtus Indoor a Ourense con 25 medaglie: triplo podio per il cittadellese Giovanni Zaramella. Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Andy Diaz fa volare l’Italia!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l'evento più ... oasport.it Atletica, Mondiali Indoor 2026: Ucraina in testa, Italia a caccia di medaglieDopo le prime finali, l'Ucraina guida il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 con due medaglie (un oro e un argento). Australia e Serbia si posizionano al secondo posto con un argento ciascuna. La comp ... it.blastingnews.com Snowboardcross, l'Italia si proietta nel futuro e vince il medagliere dei Mondiali juniores! Oro anche nella prova a coppie miste - facebook.com facebook