A Gualdo Halley dobbiamo tornare a giocare sui nostri livelli

A Gualdo, il tecnico Halley si presenta con un messaggio chiaro: “Dobbiamo tornare a giocare sui nostri livelli”. La squadra ha appena vissuto una sconfitta difficile, ma lui non si perde d’animo. Ora, l’obiettivo è lavorare sodo per correggere gli errori e prepararsi alla prossima partita. La voglia di ripartire è forte e tutti si concentrano per tornare in forma.

C'è un unico modo per reagire a un brutto stop: rimettersi a lavorare per correggere gli errori e farsi trovare pronti alla prossima occasione. Lo sta facendo la Halley Matelica dopo due ko di fila per ritrovare la forma dei giorni migliori. E domani alle 18 c'è la trasferta a Gualdo, una di quelle per squadre vere su un campo tutt'altro che semplice. "Mi aspetto una partita rognosa – dice Daniele Marrucci (foto) – contro un avversario che ci presserà per 40 minuti e che userà tanta zona. Un aspetto, questo, che ci ha messo in difficoltà ultimamente. Inoltre Gualdo è una formazione atipica avendo dei lunghi che tirano molto bene.

