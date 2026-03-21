Dopo la vittoria contro il Cagliari, il calciatore del Napoli Scott McTominay ha parlato ai giornalisti, menzionando che le partite contro il Milan sono molto ambite dai giocatori. Ha espresso il desiderio di giocare in queste sfide, senza entrare nel merito di obiettivi specifici. Le sue parole sono state rivolte direttamente ai tifosi e agli addetti ai lavori, senza riferimenti a motivazioni o contesti più ampi.

Intervenuto dopo la vittoria contro il Cagliari, il calciatore del Napoli Scott McTominay ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in vista anche dello scontro diretto contro il Milan di Massimiliano Allegri. Lo scozzese di Antonio Conte, autore del gol della vittoria all'avvio della gara, ha voluto lanciare un vero e proprio avvertimento ai rossoneri, dicendo che l'obiettivo è vincere più partite possibile'. Attualmente, infatti, i partenopei si trovano al secondo posto, con due punti in più del Milan (che però ancora deve giocare). Ecco, di' seguito, le parole dell'ex calciatore del Manchester United Le parole di McTominay dopo la vittoria contro il Cagliari e il sorpasso sui rossoneri: «Il Milan? Sono partite che tutti vogliono giocare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - McTominay: “Il Milan? Sono partite che tutti vogliono giocare. L’obiettivo è…”

Articoli correlati

Leggi anche: Milan, che rimpianto: ora tutti vogliono Hauge, pronta l’asta per il norvegese

Tutti vogliono la Tang Jacket: vi sveliamo il primo capo virale del 2026 e perché tutti lo voglionoMa perché tutti sono interessati a questo indumento? Oltre a essere oggettivamente molto bella, la giacca con il colletto alla coreana, l'elegante...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a McTominay Il Milan Sono partite che...

Temi più discussi: Al Napoli basta McTominay, Conte supera il Milan ed è secondo; Serie A, al Napoli basta il gol-lampo di McTominay per battere il Cagliari: Milan sorpassato, l'Inter ora è a +6; Il Napoli sulle tracce del Milan. Tornano De Bruyne e McTominay; Ci pensa McTominay, Conte sorride e il Napoli mette la freccia al Milan.

McTominay: De Bruyne aggiunta enorme per noi. Milan? Gara che tutti vorrebbero giocareScott McTominay, centrocampista del Napoli, ha concesso un'intervista a BBC Sport, commentando la vittoria contro il Cagliari e anche il prossimo. tuttomercatoweb.com

McTominay: Non sopporto guardare le partite. Infortunarsi è la cosa peggiore al mondoScott McTominay è tornato. Il Napoli e i suoi tifosi se ne sono accorti perché è stato proprio lui a mettere a segno il gol vincente nella sfida contro il Calgiari. Al termine della gara Scott è stato ... ilnapolista.it

Diego Armando Maradona Jr al termine di Cagliari-Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni, a Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, destinate a far discutere gli stessi tifosi della squadra partenopea. Dopo il goal vittoria di McTominay, il figlio del ‘Pibe de facebook

Pagelle Cagliari- #Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude! x.com