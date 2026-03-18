Jens Petter Hauge, attaccante norvegese, sta disputando una stagione importante con il Bodo Glimt. Dopo aver vestito la maglia del Milan, ora diverse squadre si sono fatte avanti per acquistarlo, e si parla di un’asta in corso per il suo trasferimento. La situazione coinvolge vari club interessati, che stanno valutando le proposte.

Jens Petter Hauge sta vivendo una grande stagione con la maglia del Bodo Glimt. L’attaccante norvegese, con un passato nel Milan, sarebbe finito nel mirino di diverse squadre. Milan, rimpianto per quello che riguarda Hauge (Ansa Foto) – calciomercato.it Arrivato al Milan nel 2020, ha vissuto una sola stagione in rossonero mettendo a segno 5 reti in stagione con 24 presenze. Un’annata non da ricordare per il norvegese, ma neanche negativa con i tifosi del Milan che hanno sempre conservato un ottimo ricordo dell’attaccante esterno. Passato all’Eintracht Francoforte, il classe 1999 non è riuscito ad esprimersi al meglio e ha deciso di tornare a casa, vestendo di nuovo la maglia del Bodo Glimt dove si sta togliendo molte soddisfazioni, essendo arrivato fino agli ottavi di Champions League, eliminato poi dallo Sporting. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, che rimpianto: ora tutti vogliono Hauge, pronta l’asta per il norvegese

Articoli correlati

Leggi anche: Tutti lo vogliono: il trolley leggerissimo e indistruttibile che sta conquistando i viaggiatori. Ora in offerta

Lo scalda asciugamani elettrico è l’idea geniale che non sapevi di desiderare e che vogliono tutti. Ora a un prezzo miniIl risveglio nelle mattine d’inverno ha sempre lo stesso sapore: il tepore delle coperte che si scontra con l’aria pungente che filtra dalle finestre.

Tutto quello che riguarda Milan che rimpianto ora tutti vogliono...

Temi più discussi: Serie A: Milan il giorno del rimpianto, Leao torna un caso; Il Milan si spegne sul più bello e aumentano i rimpianti: all'Olimpico i rossoneri salutano definitivamente il treno scudetto?; Milan, Fofana e i rimpianti da regista: Avanzato da Allegri, ma non so se è la cosa migliore; La vittoria nel derby amplifica i rimpianti del Milan.

Serie A: Milan il giorno del rimpianto, Leao torna un casoL'eterno ragazzino a 27 anni. Talvolta Leao, come altri giocatori di grande talento prima di lui, fatica a dimostrare la maturità necessaria per diventare un campione. Così, dopo l'ennesimo episodio s ... ansa.it

Il Milan si spegne sul più bello e aumentano i rimpianti: all'Olimpico i rossoneri salutano definitivamente il treno scudetto?Il Milan non sfrutta il pareggio dell'Inter e perde terreno: rossoneri sconfitti 1-0 contro la Lazio nella notte che poteva cambiare molto per lo scudetto. msn.com

#Cassano: “Il #Milan si è ritrovato lì per miracolo: ha vinto tante gare giocando in modo indegno” - facebook.com facebook

Il Milan si muove per Retegui: incontro tra Tare e l’agente x.com