Tutti vogliono la Tang Jacket | vi sveliamo il primo capo virale del 2026 e perché tutti lo vogliono

Nel 2026, la Tang Jacket si afferma come il primo capo virale dell’anno. Ispirata alla tradizione orientale e con un design che richiama la classica Mandarin jacket, questa giacca di adidas unisce elementi culturali e stile urbano. La sua diffusione, alimentata dall’interesse per il Capodanno Cinese, ne ha fatto un’icona di tendenza tra appassionati di moda e streetwear.

Un capo dalla foggia orientale, una sorta di Mandarin jacket ma dal tocco urbano che unisce tradizione e streetwear: si chiama Tang Suit ed è la giacca realizzata da adidas per il Capodanno Cinese diventata virale. Ecco perché è nella wishlist di molti di noi.

