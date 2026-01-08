Tutti vogliono la Tang Jacket | vi sveliamo il primo capo virale del 2026 e perché tutti lo vogliono

Da vanityfair.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, la Tang Jacket si afferma come il primo capo virale dell’anno. Ispirata alla tradizione orientale e con un design che richiama la classica Mandarin jacket, questa giacca di adidas unisce elementi culturali e stile urbano. La sua diffusione, alimentata dall’interesse per il Capodanno Cinese, ne ha fatto un’icona di tendenza tra appassionati di moda e streetwear.

Un capo dalla foggia orientale, una sorta di Mandarin jacket ma dal tocco urbano che unisce tradizione e streetwear: si chiama Tang Suit ed è la giacca realizzata da adidas per il Capodanno Cinese diventata virale. Ecco perché è nella wishlist di molti di noi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

tutti vogliono la tang jacket vi sveliamo il primo capo virale del 2026 e perch233 tutti lo vogliono

© Vanityfair.it - Tutti vogliono la Tang Jacket: vi sveliamo il primo capo virale del 2026 e perché tutti lo vogliono

Leggi anche: Paris Photo, perché tutti vogliono esserci

Leggi anche: Perché tutti vogliono la maglia da calcio di Lamine Yamal

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.