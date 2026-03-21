Maxi intervento per una valanga in Alto Adige | due morti e un ferito grave Una decina gli scialpinisti coinvolti

Un intervento di emergenza è stato avviato dopo una valanga che si è staccata sul Tallone Grande, a Racines, in val Ridanna, in Alto Adige. Sul posto sono intervenuti diversi soccorritori e un team di elisoccorso. La slavina ha coinvolto circa dieci scialpinisti, provocando due decessi e un ferito grave. La situazione è sotto controllo e le operazioni di soccorso continuano.

Sarebbe di due morti e un ferito grave il bilancio provvisorio della valanga sul Tallone Grande, a Racines, in val Ridannna, nell'Alto Adige. I cadaveri dei due scialpinisti sono stati recuperati dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall’elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clinica universitaria di Innsbruck. Secondo prime informazioni, sarebbero una decina gli scialpinisti rimasti coinvolti. Sul posto sono intervenuti complessivamente sei elicotteri (dall’Alto Adige i tre Pelikan, l’Aiut Alpin e la Guardia di finanza e dall’Austria il Christophorus) e un’ottantina di soccorritori di tutta l’Alta valle Isarco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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