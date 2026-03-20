Umberto Bossi l’errore mortale e il merito storico del Senatur

Umberto Bossi si è spento senza clamore, in netto contrasto con l’immagine dei tempi passati. La sua assenza è stata segnalata dai media, che hanno ripercorso la sua carriera politica e il ruolo avuto nel panorama italiano. La sua morte ha suscitato reazioni di vari esponenti e osservatori, senza che siano emersi episodi di polemica o controversie pubbliche.

Umberto Bossi se n’è andato senza far rumore. Tutto il contrario di come ce lo ricordiamo ai tempi d’oro: ruggente, tribunizio, sopra le righe, la voce roca, l’oratoria torrenziale, il gusto per la battuta triviale («la Lega ce l’ha duro»), le storpiature («Berluskaz»), la teatralità volgare (il gesto dell’ombrello, il dito medio), l’immagine popolana (la celebre canotta bianca ), le invettive e le intemerate («Andremo a prendere i fascisti uno a uno, casa per casa»), le polemiche roventi anche contro poteri intoccabili, come la Chiesa (i «vescovoni»). Dal 2004, anno dell’ictus, alle dimissioni da segretario del Carroccio fino al 2013, quando tentò l’ultimo colpo di coda con un’impossibile sfida al nuovo condottiero Matteo Salvini, il Bossi d’antan gradualmente scomparve dalle scene. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Umberto Bossi, l’errore mortale e il merito storico del Senatur Articoli correlati Umberto Bossi, gli ultimi giorni del senatur: cosa è successo dopo il ricoveroUmberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura storica del centrodestra italiano, è morto giovedì 19 marzo intorno alle 20. Leggi anche: In fin di vita il 'senatur' Umberto Bossi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Umberto Bossi Temi più discussi: La Lega ce l'ha duro, come Umberto Bossi ha cambiato il linguaggio politico; È morto Umberto Bossi; È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni; Addio a Bossi, quel grido di battaglia diventato un meme: La Lega ce l'ha duro. Umberto Bossi riconosce il ruolo decisivo della moglie Manuela nella nascita della LegaUmberto Bossi racconta malattia, errori medici e ruolo decisivo della moglie Chi: Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, e la moglie Manuela Marron ... assodigitale.it Umberto Bossi: i due matrimoni, i figli e il flirt (smentito) con Luisa Corna. La vita privataÈ morto nella tarda serata di giovedì 19 marzo a Varese, Umberto Bossi, fondatore e leader storico della Lega Nord, figura simbolo di un movimento che ha segnato la politica italiana degli ... ilmessaggero.it È morto Umberto Bossi. Figura carismatica e provocatoria che nell'84 fondò la Lega. Al grido di "Roma ladrona" e "La Lega ce l'ha duro" ha saputo sfruttare la turbolenta stagione di Mani Pulite per imporsi sulla scena politica nazionale. Le parole d'ordine di fe - facebook.com facebook «Umberto Bossi aveva il talento e la visione per cambiare davvero l'Italia. Ma quando arrivò il momento di tradurre la rivoluzione in realtà, si tirò indietro». Irene Pivetti, ex presidente della Camera (1994-1996), «lanciata» proprio dal «Senatùr», racconta qui un x.com