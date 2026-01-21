Alessandro Barbero attaccato dopo il video per il No al referendum sulla giustizia | le critiche nascondono timori

Recentemente, Alessandro Barbero è stato al centro di polemiche dopo la pubblicazione di un video sul No al referendum sulla giustizia. Le critiche rivolte al noto storico evidenziano come il dibattito sui social media possa spesso nascondere timori e opinioni divergenti. In un contesto digitale dominato da like e follower, la discussione assume sfumature che vanno oltre il semplice confronto intellettuale, riflettendo le complessità di un dibattito pubblico accessibile a tutti.

Il dibattito su Alessandro Barbero non è solo accademico, lo sappiamo tutti: su Internet è un re e può sfidare a colpi di like e di follower chiunque, non ha rivali. Ed eccelle non in natiche o balletti frivoli o lip sync, ma in cultura; è uno storico, è un professore, prima che un fenomeno di massa da almeno dieci anni a questa parte. Vedo che sui social, ma non solo, sta facendo discutere la sua presa di posizione sull’imminente referendum sulla giustizia, in cui ha annunciato e spiegato perché voterà No. Ma quanto pesa davvero la sua voce? A giudicare da come i giornali e i mass-media (ma anche i mini-media e influencer a vario titolo) filo-governativi lo stanno attaccando, qualcosa conterà: qualche voto lo sposterà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

