In occasione dell’8 marzo, Terna ha annunciato nuove iniziative per sostenere la crescita professionale delle donne all’interno dell’azienda. L’azienda si impegna a promuovere il merito e le pari opportunità, concentrandosi su programmi che favoriscono l’accesso e lo sviluppo delle competenze femminili nel gruppo. Questa strategia mira a valorizzare il talento delle donne nel contesto lavorativo.

In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento femminile, promuovendo iniziative che favoriscono l'accesso, la crescita e lo sviluppo professionale delle donne all'interno del gruppo. Attraverso una strategia fondata sui principi del merito, del rispetto e dell'inclusione, la società guidata da Giuseppina Di Foggia (nella foto) crea opportunità concrete per rafforzare la presenza e il ruolo delle donne, sostenendo una cultura che premia le competenze. «L'8 marzo è un'occasione per riflettere su quanto stiamo facendo in Terna per la parità di genere, dal momento dell'assunzione al successivo percorso professionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Competenze merito e pari opportunità. Così le donne crescono in azienda

Articoli correlati

Donne e pari opportunità. L’impegno della ProvinciaL’8 marzo si avvicina e per questo motivo la Provincia di Reggio Emilia ricorda il proprio ruolo attraverso azioni di coordinamento con enti locali,...

Pari opportunità, a Palazzo degli Elefanti l’incontro "Donne, Innovazione e Inclusione"Giovedì 5 marzo, alle 16, l'Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti ospiterà l'evento "Donne, Innovazione e Inclusione", promosso su iniziativa...

La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT

Altri aggiornamenti su Competenze merito

Temi più discussi: Terna, merito e pari opportunità per favorire la crescita delle donne nel Gruppo -; Terna per il talento femminile, Di Foggia Competenze e merito guidano decisioni; Terna per il talento femminile, Di Foggia Competenze e merito guidano decisioni; Terna per il talento femminile Di Foggia Competenze e merito guidano decisioni.

Terna, competenze merito e pari opportunità. Così le donne crescono in aziendaIn occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento femminile, promuovendo iniziative che favoriscono ... iltempo.it

8 marzo: Terna, merito, competenze e pari opportunità per favorire crescita donneIn occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del ... agenzianova.com

Leggi l'articolo - Valorizzare il talento, riconoscere il merito: la Regione Piemonte investe 6 milioni per la certificazione delle competenze #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #regione #piemonte - facebook.com facebook

8 marzo: #parità è #responsabilità. Nel settore assicurativo crescono #competenze e #leadership femminile. Inclusione e merito rafforzano il sistema. #ParitàDiGenere #Oltre8marzo x.com