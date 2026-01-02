Trovata morta in albergo la figlia del premio Oscar Tommy Lee Jones
La figlia dell’attore Tommy Lee Jones, Victoria, di 34 anni, è stata trovata senza vita in un albergo di San Francisco il giorno di Capodanno. La notizia ha suscitato tristezza e attenzione mediatica, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte.
La figlia 34enne dell'attore americano Tommy Lee Jones, Victoria, è stata trovata morta a Capodanno in un albergo di San Francisco. Lo riporta il sito online Tmz. Secondo la rivista, una chiamata d'emergenza è partita dal lussuoso hotel Fairmont alle 2.52 ora locale di ieri. All'arrivo, i medici hanno potuto solo constatare la morte della donna. Le cause del decesso non sono state rese note, ma è stata aperta un'indagine. Victoria, nata dal primo matrimonio di Lee Jones con Kimberlea Cloughley, aveva seguito brevemente le orme di suo padre e ancora ragazzina aveva debuttato come attrice in Men in Black II, nel 2002. 🔗 Leggi su Iltempo.it
